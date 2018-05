Magic-Bike-Festival lässt den Rheingau dröhnen

Rüdesheim (dpa) - Zum viertägigen Magic-Bike-Festival in Rüdesheim werden mehrere Tausend Motorräder und rund 30 000 Besucher im Rheingau erwartet. Das Biker-Treffen zähle zu den größten Europas, teilten die Veranstalter «Buddies and Bikes» mit. Passend zur bereits 17. Auflage lautet das Motto «Heimkommen nach Rüdesheim am Rhein».