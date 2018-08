Main-Kinzig-Kreis will Hanau nicht an Kreisfreiheit hindern

Gelnhausen (dpa/lhe) - Der Kreistag Main-Kinzig will der Stadt Hanau auf dem Weg zur angestrebten Kreisfreiheit keine Hindernisse in den Weg legen. Bei seiner Sitzung stimmten die Abgeordneten am Freitag in Gelnhausen mit großer Mehrheit dafür, den Prozess konstruktiv zu begleiten. Nur ein Angeordneter votierte nach Kreis-Angaben dagegen; die Stimme kam vom ehemaligen Vize-Landrat Günter Frenz (CDU). Er halte den Hanauer Alleingang für einen falschen Weg - in Zeiten, in denen Strukturen eher zusammengehalten werden sollten. Vor der Abstimmung gab es zwar eine lebhafte, teils kontroverse Aussprache zum Thema, doch letztlich wollte die Mehrheit den Hanauern keine Steine in den Weg legen.