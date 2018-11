Main nach Bergung von defektem Schiff wieder frei

Offenbach (dpa/lhe) - Der Main ist nach der Bergung eines am Mittwochabend havarierten Schiffes wieder frei. Der Schiffsverkehr an der Offenbacher Schleuse sei seit etwa 11 Uhr wieder möglich, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei am Donnerstag. Der 109 Meter lange Tanker könne bis zur nächsten Werft zur Reparatur weiterfahren. Die Besatzung bekomme noch einige Auflagen, was sie bei ihrem angeschlagenen Schiff zu beachten habe. Der Tanker war in der Schleuse gegen eine Wand gestoßen und hatte sich verkeilt. Zur Bergung musste der Main am Donnerstagmorgen gesperrt werden.