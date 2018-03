Mainschleuse Kostheim bleibt wegen Warnstreiks geschlossen

Wiesbaden (dpa) - An der Mainschleuse Kostheim sind die Mitarbeiter am Dienstag in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden teilte mit, dadurch würden alle ein- und ausfahrenden Schiffe auf dem Main blockiert. Im Bereich der Schleuse, einer viel genutzten Staustufe zwischen Main und Rhein, stauten sich am Nachmittag mehrere Schiffe. Ein Polizeisprecher sprach von einer Zahl «im niedrigen zweistelligen Bereich».