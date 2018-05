Maintaler «Kita des Jahres»: «schon Kindersekt gekauft»

Maintal (dpa/lhe) - Die Mitarbeiter der «Kita des Jahres» in Maintal sehen die bundesweite Auszeichnung als Bestätigung ihrer Arbeit. «Mir sind gestern schon die Tränen gekommen. Wahnsinn, dass man das so wertschätzt», sagte Erzieherin Nadine Sochor im Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße am Donnerstag. Das Klischee, dass Erzieher hauptsächlich Kaffee trinken und im Garten sitzen, halte sich hartnäckig. Mit dem Arbeitsalltag, der viel Engagement verlange, habe das nichts zu tun: «Endlich werden wir gesehen.»