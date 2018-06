Mainz 05 nimmt die Saisonvorbereitung auf

Trainer Schwarz, der mit Mainz 05 erst am vorletzten Spieltag den Klassenverbleib sichern konnte, geht in seine zweite Saison. Nach einigen Tagen in der Heimat wird die Vorbereitung vom 8. bis 14. Juli im ersten Trainingslager im niederländischen Venlo fortgesetzt. Danach erhalten die Spieler noch eine zusätzliche Woche Urlaub mit individuellem Trainingsprogramm. Zum zweiten Trainingslager reisen die Mainzer vom 29. Juli bis zum 5. August nach Bad Häring in Tirol.