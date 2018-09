Mainz 05 ohne Brosinski zum Tabellenletzten Schalke 04

Mainz (dpa/lrs) - Ohne den am Oberschenkel verletzten Abwehrspieler Daniel Brosinski tritt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag 15.30 Uhr/Sky) beim noch punktlosen Tabellenletzten FC Schalke 04 an. Wie beim 0:0 am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg wird Phillipp Mwene als Vertreter in der Abwehr erwartet. Zum Ende der Englischen Woche wird Trainer Sandro Schwarz im Offensivbereich noch einmal rotieren. Die gegen Wolfsburg pausierenden Levin Öztunali und Jonathan Burkardt stehen wie Sturmtank Jean-Philippe Mateta bereit. Die 05er erwarten ein emotionales Spiel. «Bei denen ist Druck im Kessel», erklärte Schwarz, der mit seinem Team nicht erster Punktlieferant sein will.