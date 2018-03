Mainz trauert um Ehrenbürger Kardinal Lehmann

Mainz (dpa) - Die Stadt Mainz trauert um ihren Ehrenbürger Kardinal Karl Lehmann. Er habe sich vor allem durch «seine Offenheit für die Menschen» ausgezeichnet, erklärte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). «In einer Zeit, in der so viele nicht mehr offen sind, in der sich viele gar nicht mehr bemühen, einander zu verstehen, in der die Schranken nicht nur an die Grenzen, sondern auch in manche Köpfe zurückkehren, werden wir diese Eigenschaft wohl mit am meisten vermissen.»