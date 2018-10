Mainzer Bischof will von Missbrauchsopfern lernen

Mainz (dpa) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf setzt zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen auf den direkten Kontakt zu Opfern. «Ich möchte von den Betroffenen lernen», sagte Kohlgraf nach Angaben des Bistums am Dienstagabend bei einer Diskussionsrunde in Mainz. Am vergangenen Wochenende habe er sich zum ersten Mal mit einem Betroffenen zum persönlichen Gespräch getroffen. Es gehe ihm darum herauszufinden, wie diesen Menschen Gerechtigkeit widerfahren könne. «Wir müssen lernen, nicht über die Betroffenen zu sprechen, sondern mit den Betroffenen zu sprechen.»