Mainzer OB nach Susannas Tod: «Ihr Tod schmerzt uns sehr»

Das Mädchen aus Mainz war vor zwei Wochen verschwunden. Seine Leiche wurde am Mittwoch in einem Erdloch bei Wiesbaden gefunden. Ein 20 Jahre alter Verdächtiger wurde in seiner Heimat im Irak festgenommen. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen vergewaltigt und umgebracht zu haben.