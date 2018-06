Mainzer Staatsanwaltschaft prüft mutmaßliche Pflegemängel

Ob es um Strafrecht geht, nimmt die Staatsanwaltschaft in mehreren Fällen unter die Lupe: Pfleger in einem Mainzer Heim sollen demnach mit Urin vollgesogene Handtücher nicht gewechselt haben. In einem Heim in Wiesbaden sollen Pfleger einen Bewohner ohne Beschluss fixiert haben. Außerdem sollen nicht zugelassene Medikamente sowie an Zuckerkranke eine Überdosis Insulin verabreicht worden sein. Bisher stünden aber weder handelnde Personen noch die Einrichtungen fest. Das Landesamt für Soziales Rheinland-Pfalz hatte den Bericht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.