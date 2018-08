Mangel an weiblichen Luchsen gefährdet Bestand in Hessen

Kassel/Göttingen (dpa/lhe) - Ein Mangel an weiblichen Luchsen bedroht den Bestand der Raubkatzen in Nordhessen. «Es gibt eine regelmäßige Zuwanderung von Luchsmännchen aus dem Harz, aber Weibchen schaffen die große Distanz nicht», sagte Markus Port vom Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen am Montag. In Nordhessen gibt es laut Untersuchung der Forscher nur noch zwei Luchse, beide sind männlich. Vor vier Jahren lebten dort sechs Raubkatzen. Doch zwei Tiere starben an der Krankheit Fuchsräude, zwei verschwanden und sind vermutlich auch tot.