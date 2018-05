Mann auf Motorroller von Auto erfasst: Tödliche Verletzungen

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Ein 56 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist am Mittwochmittag in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Eine Autofahrerin war von der Straße nach links auf den Parkplatz eines Geschäfts abgebogen, der Motorroller kam ihr entgegen. Der 56-Jährige bremste noch, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Der genaue Unfallhergang soll von einem sachverständigen Gutachter rekonstruiert werden.