Mann aus Pick-Up geschleudert und darunter eingeklemmt

Frankenberg (dpa/lhe) - Ein 21-Jähriger hat sich auf einer Landstraße in Nordhessen mit seinem Pick-Up mehrfach überschlagen und ist schließlich unter dem Gefährt gelandet und eingeklemmt worden. Er wurde schwer verletzt, wie die Polizei nach dem Unfall am späten Montagabend mitteilte. Am Ende einer langen Geraden im Kreis Waldeck-Frankenberg fuhr der junge Mann demnach in einer Kurve geradeaus, kam von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Gefährt mehrmals. Er wurde dabei aus dem Pick-Up geschleudert und schließlich unter diesem eingeklemmt. Der Rettungsdienst barg den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.