Mann aus brennendem Haus gerettet: Gebäude einsturzgefährdet

Dreieich (dpa/lhe) - Geld, Schmuck, Kreditkarten: In Dreieich (Kreis Offenbach) haben Einbrecher an Wertvollem mitgehen lassen, was sie in Schränken und Schubladen greifen konnten. Die Täter suchten am Samstag innerhalb weniger Stunden fünf (...)