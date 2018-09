Mann baut Unfall ohne Führerschein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Unfall in Wiesbaden ermittelt die Polizei gleich wegen einer ganzen Reihe von Delikten gegen einen 30-Jährigen. Der Mann war am frühen Dienstagabend beim Abbiegen auf der Bierstadter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne und einen Zaun gefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach stand er unter Alkoholeinfluss und war ohne gültigen Führerschein unterwegs.