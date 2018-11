Mann bedroht Nachbarn mit Axt

Hattersheim (dpa/lhe) - Ein mit einer Axt drohender Mann hat die Polizei in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) in Atem gehalten. Der 55-Jährige pöbelte nach Polizeiangaben am Samstag mehrere Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an. Wenig später bedrohte er einen Bewohner mit einer Axt und zog sich daraufhin in seine Wohnung zurück. Die alarmierte Polizei evakuierte das Gebäude und drang mit Spezialkräften in die Wohnung des Mannes ein. Dort befand er sich aber nicht mehr. Gegen 22.30 Uhr riefen Zeugen die Einsatzkräfte in eine nahe gelegene Gaststätte, wo sie den Gesuchten schließlich festnehmen konnten.