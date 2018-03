Mann bei Anzünden von Holzofen lebensgefährlich verletzt

Trendelburg (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Nordhessen beim Anzünden eines Holzofens schwer verletzt worden. Der 27-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit. Er hatte am Sonntagabend in der Waschküche seines Einfamilienhauses in Trendelburg das Feuer zünden wollen. Seine Freundin hörte einen Knall und fand den Mann, der schwere Verbrennungen erlitten hatte. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Ursache des Unglücks muss noch ermittelt werden. Möglich ist laut Polizei, dass es zu einer Durchzündung von Rauchgasen gekommen ist.