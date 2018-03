Mann bei Explosion schwer verletzt

Bei der Durchsuchung seines Hauses in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) entdeckte die Polizei sieben Böller. Sie wurden sichergestellt. Was der 18-Jährige mit ihnen vorhatte, war unklar. Einen Hinweis auf einen Anschlag gebe es aber nicht, sagte ein Sprecher der Behörde. Der Mann war nach der Explosion am Samstag noch selbst in das Krankenhaus gefahren, kam von dort aber sofort in die Spezialklinik.