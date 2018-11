Mann bei Kiosk-Überfall mit einer Pfanne überwältigt

Mainz (dpa) - Wegen des Abbruchs des Problemteils an der Schiersteiner Brücke kommt es in der kommenden Woche erneut zu Sperrungen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 21.00 Uhr bis um 5.00 Uhr des Folgetages können an der Autobahn 643 (...)