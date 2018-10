Nauheim (dpa/lhe) - Beim Wechseln der Reifen an seinem Auto ist ein Mann in Nauheim (Kreis Groß-Gerau) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 61-Jährige am Mittwoch den Wagen aufgebockt und wurde unter dem Auto eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Die genauen Umstände will die Polizei noch klären.