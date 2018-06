Mann bei Streit in Darmstadt schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Beziehungskonflikt hat zu einem heftigen Streit in Darmstadt geführt, bei dem ein 33-Jähriger schwer verletzt wurde. Er wurde am frühen Samstagmorgen im Stadtzentrum mit einer Bierflasche attackiert, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt eine Halswunde, war aber nicht in Lebensgefahr.