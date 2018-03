Mann bei Unfall an S-Bahnstation schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Unfall an einem S-Bahnsteig in Frankfurt am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Mann an der Station Galluswarte zwischen einen Zug und den Bahnsteig geraten. Wie genau das passierte, war zunächst unklar. «Wir gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass es ein Unfall war», sagte der Sprecher der Frankfurter Polizei. Den Fall habe die Bundespolizei übernommen. Die S-Bahn-Station war gut zwei Stunden gesperrt. Nähere Angaben lagen am Abend nicht vor.