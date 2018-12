Mann erleidet Rauchgasvergiftung bei Wohnungsbrand

Bad Sooden-Allendorf (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Sooden-Allendorf hat ein 29 Jahre alter Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer im Badezimmer der Wohnung aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen. Der verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht, die Feuerwehr konnte den Brand im Stadtteil Allendorf am Donnerstag löschen. Brandermittler sollen nun die näheren Umstände untersuchen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.