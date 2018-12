Mann erstochen und mit Säge zerstückelt: Prozess

Steinau an der Straße/Hanau (dpa/lhe) - Sie soll ihren Lebensgefährten erstochen und die Leiche zerstückelt haben - nun muss sich eine Frau von heute an vor dem Landgericht Hanau stellen. Angeklagt ist die 35-Jährige wegen Totschlags. Der Frau wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten (47) in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) mit einem Küchenmesser getötet zu haben. 31 Stichverletzungen wurden gezählt, einige davon im Rücken des Opfers. Danach soll sie den Leichnam mit zwei Elektro-Motorsägen in sechs Teile zerschnitten, sie in Mülltüten gepackt und im Badezimmer deponiert haben. Sechs Tage später wurden die Leichenteile gefunden, nachdem die Frau die Polizei informiert hatte.