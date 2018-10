Mann erstochen und zerstückelt: Anklage gegen Freundin

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Steinau an der Straße/Hanau (dpa/lhe) - Das Kettensägen-Massaker erinnert an einen Horrorfilm: In einem Gewaltexzess soll eine Frau im Juni in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) ihren Lebensgefährten mit einem langen Messer niedergemetzelt und die Leiche zerstückelt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage erhoben: wegen Totschlags, wie der Hanauer Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Montag sagte. Als Nächstes muss das Landgericht Hanau über die Zulassung der Anklage und eine Eröffnung des Hauptsacheverfahrens entscheiden.