Mann gegen Ex-Landrat: Bushaltestellen mit Plakaten beklebt

Wölfersheim (dpa/lhe) - Aus Wut über einen früheren Landrat soll ein 60-jähriger Mann aus Wölfersheim an mehr als 40 Bushaltestellen verbotenerweise Plakate mit Sprühkleber angebracht haben. Es sei ein Schaden von mindestens eintausend Euro entstanden, teilte die Polizei in Friedberg am Mittwoch mit. Wegen des Sprühklebers ließen sich die Plakate nur sehr aufwendig entfernen, einige Scheiben mussten ausgetauscht werden.