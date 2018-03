Mann gesteht Raubüberfälle und stellt sich der Polizei

Gießen (dpa/lhe) - Nach mehreren Raubüberfallen in Gießen hat sich ein 25-Jähriger der Polizei gestellt. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Seit Dezember waren mehrere Geschäfte in der mittelhessischen Stadt überfallen worden, neben Apotheken auch ein Getränkemarkt, ein Blumenladen und eine Poststelle. Anfang März konnte bereits ein 17 Jahre alter Verdächtiger festgenommen werden. Später geriet auch der 25-Jährige ins Visier der Beamten. Der Mann habe sich vergangene Woche noch vor der geplanten Festnahme gestellt und die Beteiligung an drei Überfällen und einem versuchten Raub eingeräumt.