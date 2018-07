Mann greift Polizeibeamte an: Elf Monate Haft ohne Bewährung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In zwei Fällen Polizeibeamte tätlich angegriffen, eine Sozialarbeiterin beleidigt: Das Amtsgericht Frankfurt hat einen 31-Jährigen am Montag zu elf Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Der Mann war den Erkenntnissen zufolge im Februar dieses Jahres nach dem Diebstahl eines Brötchens auf dem Wochenmarkt Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt von zwei Polizeibeamten zur Rede gestellt worden.