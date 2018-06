Mann in Kassel greift Polizisten bei Kontrolle an

Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Personenkontrolle hat ein 41 Jahre alter Mann in Kassel eine Polizeistreife angegriffen und einen Beamten verletzt. Eigentlich seien die Beamten auf der Suche nach einem anderen Mann gewesen, teilte die Polizei Nordhessen am Mittwoch mit. Als die Polizei während der Suche in einer Nebenstraße die Identität des 41-Jährigen Mannes prüfen wollte, habe er sofort die Flucht ergriffen. Vor einem Wohnhaus sei er dann stehengeblieben und habe sich sehr aggressiv verhalten. Plötzlich habe er einen Beamten geschlagen, getreten und gekratzt. Der Polizist habe mehrere Kratz- und Schürfwunden im Gesicht und an den Händen erhalten.