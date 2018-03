Mann in Wohnung niedergestochen: außer Lebensgefahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 33-jähriger Mann ist in einer Wohnung in Wiesbaden mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 51 Jahre alte Wohnungsinhaber am Sonntagabend die Polizei gerufen. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie den 33-Jährigen, der stark blutete. Der Mann schwebte am Montagmorgen nicht mehr in Lebensgefahr. Beide Männer seien stark betrunken gewesen. In der Wohnung hielten sich noch zwei andere Männer auf, die ebenfalls viel Alkohol getrunken hatten. Der Hintergrund der Tat habe daher noch nicht ermittelt werden können.