Mann kracht bei Überholversuch in entgegenkommendes Auto

Dautphetal/Marburg (dpa/lhe) - Beim Überholen eines Lastwagens ist ein 23-jähriger Autofahrer im Kreis Marburg-Biedenkopf mit dem entgegenkommenden Auto einer 24 Jahre alten Frau zusammengeprallt. Die Frau sowie der 61-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall am Montagmorgen verletzt, wie die Polizei in Marburg berichtete. Der Unfallverursacher, bei dem die Ehefrau und ein Säugling mitfuhren, hatte auf der B 453 zwischen Gladenbach und Dautphetal zum Überholen angesetzt. Durch den Zusammenstoß mit dem anderen Auto prallte der 23-Jährige gegen den Auflieger des Lastwagens. Das Fahrzeug der 24-Jährigen rutschte in den Straßengraben. Das Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.