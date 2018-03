Mann legt Feuer: Eigene Familie und Autofahrer bedroht

Hanau (dpa/lhe) - Ein laut Polizei offensichtlich verwirrter junger Mann hat in Hanau einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Sanitätern ausgelöst. Der Mann bedrohte am Montagmorgen in der Wohnung der Eltern seine Familie mit einem nicht benannten Gegenstand und legte Feuer. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete er über den Balkon. Auf seiner Flucht lief er zu einem Auto an einer roten Ampel und bedrohte den Fahrer. Der stieg zwar aus, zog aber den Zündschlüssel ab, sodass der Mann nicht davonfahren konnte.