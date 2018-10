Mann liefert gefundenen Sprengkörper bei der Polizei ab

Der 36 Jahre alte Mann hatte das Geschoss bei einem Tauchgang gefunden und arglos geborgen. Eine Praxis, vor der die Polizei dringend warnt. «Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht in Ihr Haus!», heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Schon bei der kleinsten Bewegung könne der Zündmechanismus ausgelöst werden.