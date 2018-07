Mann liegt bewusstlos im Park und stirbt im Krankenhaus

Künzell (dpa/lhe) - Ein 70-jähriger Mann, der bewusstlos und verletzt in einem Park in Künzell (Kreis Fulda) gefunden worden war, ist in einem Krankenhaus gestorben. Die genauen Umstände seines Todes seien noch unbekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Fremdverschulden könne man nicht ausschließen.