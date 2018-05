Mann mit Küchenbeil attackiert und schwer verletzt

Friedberg (dpa/lhe) - Ein 36-Jähriger ist in einer Wohnung in Friedberg mit einem Küchenbeil attackiert worden. Der in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) lebende Mann sei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den verletzten Mann am Dienstagabend an der Eingangstür einer Wohnung gefunden. In der Wohnung befanden sich drei weitere, stark betrunkene Männer. Sie wurden vorübergehend festgenommen.