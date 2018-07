Mann mit Panzerfaustgranate erschreckt Polizei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer Panzerfaustgranate in der Hand hat ein Mann in Frankfurt die Beamten in einer Polizeiwache erschreckt. Er habe den gefährlich aussehenden Gegenstand auf den Tresen gelegt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dazu berichtete der 59-Jährige am Mittwoch, die Munition stamme noch aus seiner Bundeswehrzeit. Er habe sie beim Entrümpeln des Dachbodens gefunden, die Granate sei leer. Eine Untersuchung durch die Spezialisten der Polizei ergab, dass es sich um ungefährliche Übungsmunition handelte.