Mann mit Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 33 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend mit einer Schussverletzung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht worden. Er sei an der linken Wade verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe bislang keine Angaben gemacht, wie und wo es zu der Schussverletzung gekommen ist. Der Fahrer des Autos, mit dem der Mann zum Krankenhaus gebracht wurde, sei sofort weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.