Mann muss nach Hammerattacke auf Hundehalter in Therapie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Hammerattacke auf einen Hundehalter und weiteren Übergriffen gegen Passanten muss ein 29 Jahre alter Amerikaner in Therapie in seiner Heimat. Unter dieser Bedingung setzte das Landgericht Frankfurt in einer am Donnerstag bekannt gewordenen Entscheidung die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland aus. Der Beschuldigte soll alsbald in die USA zu seinen Eltern gebracht werden.