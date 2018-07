Mann nach Brötchendiebstahl Beamte angegriffen? - Prozess

Nachdem die Verkäuferin des Brot-Standes nach dem Diebstahl im Februar dieses Jahres die Polizei gerufen hatte, soll es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und den Beamten gekommen sein. Zunächst sei der Mann mit auf die Polizeiwache genommen und mit einem Platzverweis belegt worden. Er hielt sich der Anklage zufolge jedoch nicht daran, sondern pöbelte jetzt Passanten und Kunden an.

Einige hundert Meter weiter wurde er schließlich festgenommen und nach erneuten Handgreiflichkeiten wegen seines fehlenden Wohnsitzes dem Haftrichter vorgeführt. Seither ist er in der Haftanstalt. Vor Gericht gab der Mann an, sich aufgrund von Drogenkonsum an nichts mehr erinnern zu können. Bestandteil der Anklage ist auch die Beleidigung einer Sozialarbeiterin in einer Drogenhilfseinrichtung. Weil diese Frau nicht im Zeugenstand vernommen werden konnte, wurde für kommende Woche ein weiterer Verhandlungstermin anberaumt.