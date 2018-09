Mann nach Messerattacke in Psychiatrie

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Angriff mit einem Messer in Wiesbaden ist ein 23-jähriger Mann in der psychiatrischen Einrichtung eines Krankenhauses untergebracht worden. «Es liegt eine psychische Erkrankung vor», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann soll am Sonntag in der Wiesbadener Innenstadt einen 39-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Er habe sein Opfer plötzlich und ohne Vorwarnung am Arm verletzt und war kurz nach der Tat festgenommen worden.