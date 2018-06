Mann nach Schüssen in die Luft festgenommen

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen betrunkenen 29-Jährigen vorübergehend festgenommen, der nach einem Kneipenbesuch mehrmals aus einer Schreckschusswaffe gefeuert haben soll. Der Mann war am Donnerstagabend im südhessischen Seeheim-Jugenheim auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich in die Luft schoss, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete. Passanten alarmierten die Polizei. Die Beamten hätten bei der Festnahme nur einen Koffer für eine Schreckschusswaffe entdeckt. Die Waffe wurde zunächst nicht gefunden.