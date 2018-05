Mann nach dem Baden im Kasseler Bugasee vermisst

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Baden im Kasseler Bugasee wird ein 33-Jähriger seit Dienstagabend vermisst. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, waren die Kleidung und das Fahrrad des Mannes am Ufer des Sees gefunden worden. Polizei und Feuerwehr waren noch am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, auch die Rettungshundestaffel und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Die Suche wurde nach Polizeiangaben bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen - im Laufe des Mittwochs solle weitergesucht werden, eventuell mit Tauchern. Bekannte hatten den Mann laut Polizei als vermisst gemeldet.