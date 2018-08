Mann niedergestochen: Zwölf Jahre Haft wegen Mordversuchs

Der Angeklagte und das Opfer kennen sich. Die schon länger in Deutschland lebende Familie des Ingenieurs hatte vor 14 Jahren dem 50-jährigen einen Anwalt bezahlt, der ihn damals aus der Abschiebehaft holte. Täter und Opfer hatten sich am 1. Mai 2009 in Offenbach bei einem Konzert mit afghanischer Musik zufällig getroffen, waren sich Gericht, Anklage und Verteidigung über den Tatablauf einig.