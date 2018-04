Mann nimmt Polizist in den Schwitzkasten

In Frankfurt am Main kam es bei einer Festnahme zu Auseinandersetzungen. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Polizist ist bei einem Festnahmeversuch in Frankfurt in den Schwitzkasten genommen und gewürgt worden. Der Beamte habe bei der Auseinandersetzung mit einem 28-Jährigen außerdem Schürf- und Schnittwunden durch am Boden liegende Glassplitter erlitten, teilte die Polizei am Montag mit.