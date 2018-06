Mann sagt nichts zu Schussverletzung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 33-Jähriger, der mit einer Schussverletzung in ein Frankfurter Krankenhaus kam, schweigt weiterhin. «Er kooperiert nicht mit uns», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Deshalb sei ungeklärt, warum und wo es zu der Verletzung kam. Der Mann erlitt einen Treffer in die linke Wade. Er war am späten Sonntagabend von einem Autofahrer zur Klinik gebracht worden. Anschließend verschwand der Fahrer. Der Verletzte wurde am Dienstag noch im Krankenhaus behandelt.