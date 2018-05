Mann schießt beim Angeln mit Schreckschusswaffe

Hamm am Rhein (dpa/lrs) - Mit Schießübungen beim Angeln hat ein 59-Jähriger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann aus dem hessischen Rodgau habe in Hamm am Rhein (Landkreis Alzey-Worms) am Ufer geangelt und dabei mehrfach mit einem Gewehr samt Zielfernrohr geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Passanten hatten am Montagabend die Polizei verständigt. Die Beamten fanden im Auto des Mannes neben dem Gewehr zwei Pistolen und einen Revolver. Bei allen Waffen handelte es sich um Schreckschusswaffen, für deren Besitz ein «Kleiner Waffenschein» erforderlich ist. Diesen konnte der Mann vorweisen. Da er aber etwas getrunken und in der Öffentlichkeit geschossen hatte, wurden der Waffenschein, die Waffen und Munition sichergestellt. Gegen den Mann wurde einen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.