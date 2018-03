Mann schlägt Justizangestellte: Prozess

Die Staatsanwaltschaft legt ihm gefährliche Körperverletzung zur Last, zur Debatte steht vor Gericht die dauerhafte Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie. Der Vorfall hatte sich an einem frühen Morgen im August vergangenen Jahres ereignet. Die Angestellte war auf dem Weg zur Arbeit und wurde von dem ihr unbekannten Mann überrascht. Kurze Zeit später konnte der Täter von Wachtmeistern gestellt und überwältigt werden.

Der Angeklagte soll seit 1991 regelmäßigen Kontakt zur Strafjustiz gehabt haben. In den Monaten vor dem Zwischenfall mit der Angestellten hatte er etwa einen umfangreichen Briefverkehr mit dem Amtsgericht entfacht. Die Strafkammer hat in dem nun begonnen Verfahren noch zwei weitere Verhandlungstage bis Ende März vorgesehen