Mann schmuggelt 265 Stangen Zigaretten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen Mann festgenommen, der in seinen drei Koffern 265 Stangen Zigaretten schmuggeln wollte. Hinweise auf den 25-Jährigen hatten die Beamten von Kollegen aus Moskau erhalten, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Dort war der Mann am Montagmorgen losgeflogen. Bei der Vernehmung in Frankfurt habe er sich ahnungslos gegeben und behauptet, jemand anders müsse das Gepäck für ihn aufgegeben haben.