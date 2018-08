Mann schnappt sich in Juweliergeschäft drei Goldringe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Trickdieb hat sich in einem Juweliergeschäft in der Frankfurter Innenstadt drei Goldringe geschnappt und ist mit seiner Beute geflohen. Der etwa 55 Jahre alte Mann hatte den Laden betreten und sich beraten lassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In einem unbeobachteten Moment griff er sich am Dienstagnachmittag dann die mit Brillanten besetzten Ringe. Der Schmuck hat nach Angaben der Polizei einen Gesamtwert von fast 9000 Euro. Der Mann trug ein dunkles Sakko, eine dunkle Hose sowie eine Brille.